Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal!

Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Haber; AA
Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2020 17:05
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için