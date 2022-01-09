Erzurumspor, iki ileri bir geri!

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, Menemenspor'u ağırladı.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti. Menemenspor'un sayısı ise 64. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, son 4 maçında 3. beraberliğini aldı ve 37 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 22 puanla 13. sırada yer buldu.



Erzurumspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.





İLGİLİ VİDEO