Erzurumspor Hakan Kutlu ile devam ediyor

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor Hakan Kutlu ile devam ediyor
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07 Haziran 2024 22:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana takımın başında bulunan Hakan Kutlu ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Dal, Kutlu ve ekibi ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Hakan Kutlu ile yapacağımız, ulaşacağımız hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Kutlu'ya ve ekibine başarılar diliyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Kutlu ise Erzumspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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