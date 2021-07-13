Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı
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13 Temmuz 2021 16:48
Gökhan Alsan
Gökhan Alsan
Gaziantep FK
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökhan Alsan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Gökhan Alsan" ifadesi kullanıldı.

Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti.


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