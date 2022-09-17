Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 3-2'lik skorla kazandı.



Keçiörengücü, 6. dakikada Olonare'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Eren Tozlu, 20. dakikada eşitliği sağladı. Keçiörengücü'nün tecrübeli stoperi Aykut Demir, 34. dakikada takımını tekrar öne geçirdi.



Muharrem Cinan, 64. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Eren Tozlu, 77'de farkı 1'e indirse de bu gol puan için yetmedi.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü, 11 puana yükseldi. Erzurumspor ise galibiyet hasretine son veremedi ve 3 puanda kaldı.



Keçiörengücü, gelecek hafta Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.





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