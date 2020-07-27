Erzurumspor, Galatasaray'dan 5 isme talip oldu

Süper Lig'e yeniden yükselen Erzurumspor, bonservisi Galatasaray'da olan 5 isme talip oldu.

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Erzurumspor, Galatasaray'dan 5 isme talip oldu
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27 Temmuz 2020 09:14
Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, Ryan Babel ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı. Ayrıca Jesse Sekidika, Şener Özbayraklı ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu.

Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.

Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.



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