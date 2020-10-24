Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler.
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir ssakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.
Muhtemel 11'ler
B.B. Erzurumspor
Farnolle
Murat Uçar
Hasan Hatipoğlu
Arturo Mina
Leo Schwechlen
Mayega
Emrah Başsan
İbrahim Akdağ
Obertan
Novikovas
Rashad Muhammed
Galatasaray
Fatih Öztürk
Omar
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Emre Kılınç
Emre Akbaba
Arda Turan
Falcao
Galatasaray ligde ilk kez İstanbul dışına çıkıyor
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray'ın 3. randevusu
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler.
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir ssakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.
Muhtemel 11'ler
B.B. Erzurumspor
Farnolle
Murat Uçar
Hasan Hatipoğlu
Arturo Mina
Leo Schwechlen
Mayega
Emrah Başsan
İbrahim Akdağ
Obertan
Novikovas
Rashad Muhammed
Galatasaray
Fatih Öztürk
Omar
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Emre Kılınç
Emre Akbaba
Arda Turan
Falcao
Galatasaray ligde ilk kez İstanbul dışına çıkıyor
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray'ın 3. randevusu
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.