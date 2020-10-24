Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler.



Galatasaray'da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir ssakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.



Muhtemel 11'ler



B.B. Erzurumspor

Farnolle

Murat Uçar

Hasan Hatipoğlu

Arturo Mina

Leo Schwechlen

Mayega

Emrah Başsan

İbrahim Akdağ

Obertan

Novikovas

Rashad Muhammed



Galatasaray

Fatih Öztürk

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Emre Kılınç

Emre Akbaba

Arda Turan

Falcao



Galatasaray ligde ilk kez İstanbul dışına çıkıyor



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.



Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray'ın 3. randevusu



Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



