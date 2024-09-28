Erzurumspor FK: 'Maçın hakemini tebrik ederim'

Iğdır FK'yı 2-1 mağlup eden Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu açıklamalar yaptı.



Hakan Kutlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularımı tebrik ederim, son 10 dakika hariç. 2-0'a kadar futbolun bütün gerekliliklerini yerine getirdiler. 11'e 11 nasıl oynanır, 11'e 10 nasıl oynanır hepsini gösterdiler. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı, 2 tanesini değerlendirebildik. Tabii ki rakibimiz çok önemli bir takım, çok fazla transfer yaptı. Kadro derinliği olan, ekonomik olarak da çok önemli oyunculara sahip bir takım. Üçüncü sezonuma girdim, üstüne koya koya gidiyoruz."



Hedeflerinin Erzurum'u her yerde iyi temsil etmek olduğunu aktaran Kutlu, şu ifadeleri kullandı:



"Hedefimiz iyi futbol oynayıp formasına, şehrine sonuna kadar sahip çıkan bir takım göstermek. Tabii ki hedef kendiliğinden oluşacaktır. Biz oyuncularımıza ilk 6, ilk 2 diye bir hedef hiçbir zaman koymuyoruz. Biz bu mücadelemizi, isteğimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimizde hedef kendiliğinden oluşacaktır. Maçın hakemlerini tebrik ediyorum, ben yenildiğimiz birçok maçtan sonra da maçın hakemlerini tebrik etmiştim. Sadece oyunun ilk 10-15 dakikasında bize biraz gereksiz sarı kartlar gösterdi, daha sonraki 75-80 dakika da bana göre çok iyi bir oyun yönetti. İnşallah bir buçuk gün izin yapıp Bolu maçına hazırlanmaya başlayacağız. Bizim adımıza çok önemli bir maç, inşallah onu da kazanıp milli maç arasına iyi bir giriş yaparız."



