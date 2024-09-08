Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi renklerine bağladı
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08 Eylül 2024 00:10
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.

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