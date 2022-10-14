Erzurumspor FK, Bordrumspor maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazar günü Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'de futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, tesislerdeki antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi.



Zorlu bir süreçten geçtiklerini ve 7 haftalık periyotta kazanılan 9 puanın yeterli olmadığına dikkati çeken Bilazer, "İlk 3 maçta özellikle skor olarak istediğimiz olmadı ama mücadele, oyun ve duygu olarak iyiydik. Samsunspor maçında yaşadığımız olaylar bizi psikolojik olarak biraz geri attı. Sonra Tuzla ve Keçiören maçında hem kötü oyun hem de alamadığımız skorlar da psikolojik anlamda takım içinde probleme neden oldu. Bundan kaynaklı Denizli maçı çok zor geçti, rakip 9 kişi kalmasına rağmen çok daha rahat kazanmamız gereken maçı zor kazandık. Bunda en büyük sebep psikolojik etkenler." diye konuştu.



Bilazer, son oynadıkları maçlarda skor olarak istenileni elde ettiklerini aktardı.



Takımı hedefledikleri yere getirmek için çabaladıklarını vurgulayan Bilazer, şunları kaydetti:



"İlk yarı itibarıyla ortalama en kötü 1,5 puanla bu ligi bitirmemiz lazım. Şu anda 1,5 puanı daha yakalayamadık ama bu haftaki Bodrumspor maçını kazanırsak hedefimize ulaşırız. Takımın sezon başı transfer yasağından kaynaklı sıkıntıları oluyor, bazı oyuncuları koruyamıyorum, bazen saha içinde rotasyon yapamıyoruz, bunun da bize olumsuz yansıması oluyor ama şikayet etmeden sezonun devre arasına, transfer sürecine kadar en iyisini yapıp puan toplayıp ikinci yarıya daha iyi şekilde girmek istiyoruz."



Bilazer, içinde bulundukları transfer yasağı gibi durumların taraftarlarca iyi analiz edilmesi gerektiğini ve kolay bir süreç yaşamadıklarını dile getirdi.



Bodrumspor'un ligin en iyilerinden olduğunu belirten Bilazer, "Biz de çok tecrübeli, iyi ve oyun anlarını çok doğru oynayan takımız. Bu maçın hikayesi çok farklı olacak, kendi sahamızda favori biziz. Bu maçı kazanacağız ama taraftara çok ihtiyacımız var. Geçiş dönemindeyiz, taraftarın sabrına da ihtiyacımız var. " diye konuştu.



Bir gazetecinin, takımın son dönemde iyi bir oyun sergilemediği ve bunun camiada endişeye neden olduğu yönündeki soruya Bilazer, "Bu dalgalanmayı yaşayacağız, Samsun maçında iki oyuncu kaybettik, ben ve yardımcı antrenör ve başkan ceza aldık, Samsunspor maçında psikolojik anlamda bir harpten çıktık. Önemli olan skor anlamında istediğimizi alabilmek, amacımız ilk yarının sonuna kadar ikinci yarıya sağlam girecek puanı toplamak" yanıtını verdi.



Erzurumspor FK Futbol takım kaptanı Eren Tozlu da son iki haftada alınan galibiyetlerle moral bulduklarını belirterek, "Mücadele ve istek anlamında sezona iyi giriş yapmıştık. İlk 3 maçta herkese bunu gösterdik. Daha sonra takım olarak form düşüklüğü oldu ama son iki maçta bizim için önemli olan 3 puanı elde ettik. Moral olarak iyiyiz, önümüzde Bodrumspor maçı var, son iki maçta skor olarak yaşadığımız performans düşüklüğünü bu maçla gidermek istiyoruz. İnşallah maçtan galip ayrılırız." ifadelerini kullandı.



Erzurumspor FK daha sonra Bilazer yönetiminde tesislerde antrenman yaparak Bodrumspor maçı hazırlıklarına devam etti.





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