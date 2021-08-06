Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı
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06 Ağustos 2021 20:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alanyaspor Kulübü oyuncusu Emircan Altıntaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, daha önce Ümraniyespor ve Adana Demirspor'da da forma giyen Emircan Altıntaş için "Erzurumspor'umuza hoş geldin Emircan Altıntaş." ifadesi kullanıldı.


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