Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alanyaspor Kulübü oyuncusu Emircan Altıntaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Paylaşımda, daha önce Ümraniyespor ve Adana Demirspor'da da forma giyen Emircan Altıntaş için "Erzurumspor'umuza hoş geldin Emircan Altıntaş." ifadesi kullanıldı.



