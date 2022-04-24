Erzurumspor'dan play-off yolunda kritik galibiyet!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'Nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mücahit Albayrak ve 64. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 73. dakikada Eduart Rroca'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 54'e çıkardı ve İstanbulspor ile puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Kocaelispor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.





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