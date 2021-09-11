Erzurumspor'dan Manisa'da kritik galibiyet!

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Erzurumspor'u konuk etti.



Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 4. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Manisa FK ise 9 puanla 2. sırada yer buldu.



Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Manisa FK ise Menemenspor deplasmanına gidecek.



