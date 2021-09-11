Erzurumspor'dan Manisa'da kritik galibiyet!

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'dan Manisa'da kritik galibiyet!
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11 Eylül 2021 22:01
TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Erzurumspor'u konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 4. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Manisa FK ise 9 puanla 2. sırada yer buldu.

Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Manisa FK ise Menemenspor deplasmanına gidecek.


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