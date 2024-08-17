Erzurumspor'dan 2 transfer birden!

Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erzurumspor'dan 2 transfer birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 14:10
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery