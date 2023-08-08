Erzurumspor'dan 100. yıla özel forma

Erzurumspor'dan yeni sezonda Cumhuriyetin 100. yılına özel forma tanıtıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'dan 100. yıla özel forma
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08 Ağustos 2023 22:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

"Cumhuriyet", "Palandöken", "Efsane Çubuklu" ve "Gökyüzü" temalı dört farklı forma seçeneklerinin sunulduğu paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum'umuzun futboldaki temsilcisi Erzurumspor'umuzun 'Cumhuriyet' temalı kırmızı forması ve diğer formalarımız Erzurumspor sevdalılarına ve Türk futboluna armağan olsun." denildi.

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