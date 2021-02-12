*Son 3 deplasman maçından 7 puan çıkaran BB Erzurumspor (2G 1B), daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece 3 puan toplayabilmişti.



*BB Erzurumspor, Süper Lig'de Rizespor'a 4. maçında ilk kez gol attı.



*BB Erzurumspor, Rizespor'u 3 maç sonra mağlup edebildi.

Marius Sumudica, Rizespor'un başında çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.



❌0-1 Fenerbahçe

⭕1-1 Kasımpaşa

❌1-2 Alanyaspor

❌0-2 BB Erzurumspor pic.twitter.com/r1pJzCMVFt



— Sporx (@sporx) February 12, 2021

'de 25. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı.BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve 90+2. dakikada Oltan'dan geldi. Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, attığı golün ardından eski takımına karşı gol sevinci yapmadı. Öte yandan Rizespor'da 65. dakikada oyuna dahil olan Fernando, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçlar yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran BB Erzurumspor, 25 puana ulaştı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı. 3'ü mağlubiyet olmak üzere 5 maçtır kazanamayan Rizespor ise 26 puanda kaldı.Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Hatayspor'u konuk edecek.9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.60. dakikada Moroziuk'un kullandığı faul atışı sonrası defansın kafa ile uzaklaştırmak istediği topa Baiano'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Baiona'nun ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.67. dakikada deplasman ekibi öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Chahechouhe'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ ayağı ile plase vuruşunda, Talbi'ye de çarpan top filelere gitti: 0-1.79. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın pası sonrası ceza sahası dışında Chahechouhe'nun düzelterek vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.83. dakikada savunmadan sıyrılan Gomes, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya boş pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.90+2. dakikada Chahechouhe'nun defansın arkasına pasına hareketlenen Emrah Başsan'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Önünde kalan meşin yuvarlağı altı pas içerisinde Oltan Karakullukçu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.Çaykur DidiCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 85 Onur Bulut), Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah (Dk. 70 Doğan Erdoğan), Dokovic, Baiano (Dk. 85 Abdullah Durak), Michalak, Samudio (Dk. 65 Fernando), Skoda (Dk. 65 Soderlund)Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 72 Buğra Çağıran), Boumal (Dk. 58 Osman Çelik), Cenk Ahmet Alkılıç, Novikovas (Dk. 86 Emrah Başsan), Chahechouhe, Gomes (Dk. 86 Oltan Karkullukçu)Dk. 67 Chahechouhe, Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Dk. 83 Fernando (Çaykur Rizespor)Dk. 14 Baiano, Dk. 78 Dokoviç (Çaykur Rizespor) Dk. 52 Omolo, Dk. 56 Boumal, Dk. 77 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)