Erzurumspor cephesi, maçın hakemine tepkili

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'de antrenör Atacan Öztürk, "Üç antrenör atıldı oyundan. Küfür yok, temas yok. Bir sarı kartla veya uyarma ile aşılacak durumda direkt kırmızı kartla atıldılar. Nedenini bilmiyoruz?" dedi.



Öztürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya çok iyi başladıklarını fakat hakemin sürekli elini cebine götürmesinden ötürü karşılaşmanın gergin geçtiğini kaydetti.



İlk yarı soyunma odasına 1-0'lık skorla gitmeyi planlarken kırmızı kartla ve 2-1 geride gittiklerini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:



"Bu durum, zor şartlarda olduğumuz ortamı daha da zorlaştırdı. Maçta uzaktan atılan birkaç şut vardı ve kaleci Göktuğ'un da iyi bir performansı var. Futbolcularımız lige zor şartlarda başladı. Fakat bazen zor şartlar daha çok kenetlenmeyi sağlar ve oyuncular da bu anlamda kenetlendi. Galip gelmiş gibi bir mutluluk yaşadık. Hakem konusuna gelecek olursak zor şartlarda olduğumuzu söylemiştim ve hakem kararlarıyla o şartlar daha da zorlaştırılıyor. Üç antrenör atıldı oyundan. Küfür yok, temas yok. Bir sarı kartla veya uyarma ile aşılacak durumda direkt kırmızı kartla atıldılar. Nedenini bilmiyoruz? Muzaffer hocamıza da kırmızı kart gösterildi. Bu zor şartlara rağmen çalışıp Erzurumspor'u hak ettiği yere getireceğiz."





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