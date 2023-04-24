Erzurumspor: 'Bu şekilde dönmek güzel'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kazandıkları Bandırmaspor karşılaşmasının ardından maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını dile getirdi.



Kutlu, 2-0'dan geri dönüş yapmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Oyuncularımı tebrik ediyorum, göreve geldiğimiz ilk günden bu ana kadar müthiş bir dayanışma içindeyiz. Oynadığımız maçlarda kaybettiklerimizde bile puan almayı hak ediyorduk. Bu maç bizim için çok özel bir maçtı. Geriye düştüğümüz maçı bu şekilde geri çevirmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde kalma adına önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz."





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