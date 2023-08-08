Erzurumspor, Bandırmaspor maçını Giresun'da oynayacak

Erzurumspor ligin ilk hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor ile Giresun'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Erzurumspor, Bandırmaspor maçını Giresun'da oynayacak
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08 Ağustos 2023 17:49
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 17:50
Trendyol 1. Lig'in ilk hastasındaki Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor maçının Giresun'da oynanacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların ilk maça yetişememesi sonucu, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." denildi.

Açıklamada, Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e ve her iki camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

 

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