Erzurumspor, adını grup aşamalarına yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Toni Tasev ve 69. dakikada Cengizhan Bayrak kaydetti.
Sakaryaspor'da Demirhan Yılmaz, maçın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Toni Tasev ve 69. dakikada Cengizhan Bayrak kaydetti.
Sakaryaspor'da Demirhan Yılmaz, maçın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık cuma günü saat 14.30'da çekilecek.