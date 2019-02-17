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Erzurumspor 4 golle 2019'a "Merhaba" dedi

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı BB Erzurumspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Sivasspor karşılaştı. Erzurumspor 2019'daki ilk galibiyetine ulaştı

Kaynak: Sporx.com
Erzurumspor 4 golle 2019'a 'Merhaba' dedi
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17 Şubat 2019 15:30
Erzurumspor - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı BB Erzurumspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 4-2'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 4. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk, 30'da Kristian Opseth, 60. dakikada Samuel Eduok ile 72'de Gabriel Obertan kaydetti. Sivasspor'un golleri 12. dakikada Sergiy Rybalka ile 56'da Hakan Arslan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 21 yaparken, 24 Kasım 2018'de sahasında aldığı Antalyaspor galibiyeti sonrasında 8 maç aranın ardından hanesine 3 puan yazdırdı. Sivasspor 31 puanda kalarak 3 maç sonra mağlup oldu

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Antalyaspor2u konuk edecek



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