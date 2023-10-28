29 Ekim

Erzurumspor 3 puanı deplasmanda aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Erzurumspor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Erzurumspor 3 puanı deplasmanda aldı
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28 Ekim 2023 15:51
Trendyol 1. Lig 10 hafta karşılaşmasında Erzurumspor deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Celal Hanalp kaydetti.

Erzurumspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e çıkartırken, Tuzlaspor ise 7 puanda kaldı.

Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşırken, Tuzlaspor'da deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

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