Erzurumspor 3 puanı deplasmanda aldı

Trendyol 1. Lig 10 hafta karşılaşmasında Erzurumspor deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Celal Hanalp kaydetti.
Erzurumspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e çıkartırken, Tuzlaspor ise 7 puanda kaldı.
Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşırken, Tuzlaspor'da deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Celal Hanalp kaydetti.
Erzurumspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e çıkartırken, Tuzlaspor ise 7 puanda kaldı.
Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşırken, Tuzlaspor'da deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.