Erzurumspor, 3 futbolcu transferini birden açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Erzurumspor, 3 futbolcu transferini birden açıkladı
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13 Ocak 2021 21:18
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chahechouhe, Omolo ve Da Costa'nın transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

Söz konusu futbolculardan bir dönem Fenerbahçe forması giyen Aatıf Chahechouhe, son olarak Fatih Karagümrük'te top koşturmuş, Manuel Da Costa ise Trabzonspor'da oynamış ve kulüpsüz kalmıştı.

Kenyalı 31 yaşındaki futbolcu Jahanna Omolo da, Belçika takımlarında forma giymişti.



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