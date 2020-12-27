Erzurumspor

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor kozlarını paylaştı.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 44. dakikada Ricardo Gomes, 67'de Mitchell Donald ile 71'de Gabriel Obertan kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 62'de Afriyie Acquah'tan geldi.Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 20 puanda kalarak 6 hafta sonra mağlup oldu. Erzurumspor ise 12 puana yükselerek 11 hafta sonra kazandı. Teknik direktör Mesut Bakkal yeni takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyete ulaştı.Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.44. dakikada Büyükşehir Belediyeöne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.90+2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.Yeni MalatyaMustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanErtaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru), Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 72 Olcay Şahan)Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan (Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79 Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)