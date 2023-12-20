Erzurumspor 1 puanı 90'da aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Erzurumspor evinde ağırladığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor 1 puanı 90'da aldı
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20 Aralık 2023 16:06
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Erzurumspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurumspor'a, 1 puanı getiren golü 90+5. dakikada Eren Tozlu, Ümraniyespor'un golünü Uğur Kaan Yıldız 40. dakikada kaydetti.

Erzurumspor bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Ümraniyespor'da 19 puan oldu.

Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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