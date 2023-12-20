Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Erzurumspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Erzurumspor'a, 1 puanı getiren golü 90+5. dakikada Eren Tozlu, Ümraniyespor'un golünü Uğur Kaan Yıldız 40. dakikada kaydetti.
Erzurumspor bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Ümraniyespor'da 19 puan oldu.
Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
Erzurumspor'a, 1 puanı getiren golü 90+5. dakikada Eren Tozlu, Ümraniyespor'un golünü Uğur Kaan Yıldız 40. dakikada kaydetti.
Erzurumspor bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Ümraniyespor'da 19 puan oldu.
Erzurumspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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