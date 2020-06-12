Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erzurumlu sporcular 'Spor Her Yerde' diyerek gösteri yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2020 17:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kale Kent Meydanı'nda kontrollü spor gösterisi gerçekleştiren genç ve minik sporcular, vatandaşlardan alkış aldı.

Etkinlik kapsamında diğer branşlardan sporcular da farklı günlerde gösteri sunacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için