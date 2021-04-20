Erzurum'da iftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar ne zaman, Erzurum'da iftara kalan süre, Erzurum iftara kaç dakika kaldı, Erzurum'da iftar zamanı, Erzurum akşam namazı vakti gibi konular, Ramazan ayında Erzurum sınırları içinde en çok aranan sorular oldu. İşte Erzurum'da iftar vakti ve iftara kalan süre...Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.Ramazan ayında her akşam 2 rekat namaz kılmak. Namazın ilk rekatında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa'yı 7 kere söyler.Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve sena O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilah yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekatlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.