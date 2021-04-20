Erzurum'da iftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftar saati, Erzurum'da iftara kalan süre, Erzurum akşam ezanı ne zaman okunacak, Erzurum'da iftara kaç dakika kaldı gibi sorular Ramazan ayında Erzurum'da en çok aranan sorular oldu. İşte Erzurum iftar saati ve Erzurum iftar sayacı...

20 Nisan 2021 16:10
Erzurum'da iftara ne kadar kaldı?
Erzurum iftar ne zaman, Erzurum'da iftara kalan süre, Erzurum iftara kaç dakika kaldı, Erzurum'da iftar zamanı, Erzurum akşam namazı vakti gibi konular, Ramazan ayında Erzurum sınırları içinde en çok aranan sorular oldu. İşte Erzurum'da iftar vakti ve iftara kalan süre...



ERZURUM İFTARA KALAN SÜRE



RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

HER GECE KILINAN 2 REKATLI NAMAZ

Ramazan ayında her akşam 2 rekat namaz kılmak. Namazın ilk rekatında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:

Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa'yı 7 kere söyler.

Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve sena O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilah yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:

Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekatlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

TERAVİH NAMAZI 4 REKAT VİDEOLU ANLATIM



4 REKAT TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.



Diğer Haberler

Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? (21 Nisan Çarşamba)
İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (21 Nisan Çarşamba)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (21 Nisan Çarşamba)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (21 Nisan Çarşamba)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (21 Nisan Çarşamba)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (21 Nisan Çarşamba)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (21 Nisan Çarşamba)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (21 Nisan Çarşamba)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (21 Nisan Çarşamba) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (21 Nisan Çarşamba)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok