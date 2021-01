Erzurum'da hayatta kalmak Steam'de

Türk oyun firması Proximity Games tarafından geliştirilen hayatta kalma temalı Erzurum, Steam platformunda yerini aldı. 2021'in Ocak ayında çıkışını gerçekleştirecek oyunda, Taylan adlı karaktere hayat vereceğiz.



Hayatta kalma oyunu Erzurum 3 farklı modla geliyor



Son zamanlarda oldukça popüler olan hayatta kalma temasında ilerleyen oyunda Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden olan Erzurum'un ıssız bölgelerinde seyahat ederken, göktaşı düşmesi sonucu etkilenmiş doğadan da nasibimizi alacağız.



Bu zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür toplayıp ateş yakarak kendinizi ısıtabilecek, uyumak için yatak yapabileceksiniz. Kısacası bir hayatta kalma oyununda gereken her şeyi yapma imkanına erişeceksiniz. Dinamik hava koşullarının olduğu Erzurum'da kendi silahlarımızı yapmanın yanında, bulduğumuz tüfek ve tabanca gibi silahları da kullanabileceğiz.



20 Ocak 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek oyunda, hikaye modunun yanı sıra serbest mod ve daha zor bir oyun deneyimi isteyen oyuncular için meydan okuma modu olacak. 9 kilometrelik bir açık dünya üzerine kurulu oyun, aynı zamanda 30'dan fazla keşfedilebilir bölge içeriyor. Oyun ayrıca FPS ve 3PS olarak iki farklı görüş açısı sunacak.



Oyunun minimum istenilen sistem gereksinimleri ise şöyle:



İşletim Sistemi: 64 bits Windows



İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz



Bellek: 4 GB RAM



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon R9 290



DirectX: Sürüm 11



Depolama: 12 GB kullanılabilir alan



Kaynak: shiftdelete