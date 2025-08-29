Erzurum'un zaferi Mustafa Fettahoğlu'ndan

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Sarıyer, Erzurumspor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan deplasman ekibi Erzurumspor 1-0 galip ayrıldı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü dakika 49'da Mustafa Fettahoğlu kaydetti.
Sarıyer, bir sonraki karşılaşmasında Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
