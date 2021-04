Erzurum iftara ne kadar kaldı? 2021 Erzurum iftar vakitleri

Erzurum iftar vakti, Erzurum iftara kalan süre, Erzurum'da iftar ne zaman, Erzurum akşam namazı saati, Erzurum akşam namazına kalan süre, Erzurum iftar kaç dakika sonra aramaları Google'da artmaya başladı. İşte Erzurum'da iftara kalan süreyi kolayca bulabileceğiniz Erzurum iftar sayacı...Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.Sahur: 3 dilim börek, çay.İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.7.gün:Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!