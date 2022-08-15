Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta gol çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da lige birer puanla başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, bir başka İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak.





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