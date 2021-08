Erzurum'da 'Geleneksel Rahvan At Yarışları' düzenlendi

Erzurum'da, Yakutiye Belediyesinin ev sahipliği ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.



Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'nde Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan Rahvan At Yarış Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve protokol üyeleri tarafından kesilen kurdelenin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı.



Açılışın ardından baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, taze beşli, dörtlü taylar, üçlü taylar, ikili taylar, ithal A ve ithal B kategorilerinde düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 500'e yakın yarışçı kıyasıya mücadele etti.



Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl öncesine kadar karada attan başka ulaşım aracı olmadığını söyledi.



Atların insanlar için ne kadar değerli bir canlı ve dost oldukları anlatan Memiş,"Atlar, Türk kültürü için çok önemli. Bu yarışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Erzurum'a gelen bütün konuklara 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir organizasyon olur. Daha sonraki Türkiye şampiyonasını da inşallah burada yaparız." diye konuştu.



AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Türk milletinin at ile yoldaş bir millet olduğunu kaydetti.



Atın Türk'ün kanadı olduğunu bildiren Aydemir, "Atın olduğu yerde milletimiz vardır. Atın olduğu yerde zarafet vardır, bereket vardır. Erzurum'da da çok sayıda cirit takımımız var. Türkiye şampiyonluklarını kazanmış takımlarımız var. Onlar içinde bu meydanda mutlaka ama mutlaka müsabakaların yapılacağı zemin hazırlansın istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yakutiye Belediye Başkanı Uçar ise Türk toplumunda atı merkeze alan yaşam tarzının atlara dayalı spor kültürünü de beraberinde getirdiğini söyledi.



Rahvan ırkının çok eski bir ırk olduğunu bildiren Uçar, "Çok eski bir ırk olan rahvan atlarından ve rahvan biniciliğinden ilk kez, M.S. 745'te yazılan Orhun Abidelerinde 'Yorga Yarış' adıyla bahsedilmiştir. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen rahvan atlar Selçuklu ve Osmanlılar tarafından da korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu atlarla yapılan yarışlar düğün ve panayırların en gözde faaliyetlerinden biri haline gelmiş ve bu sayede asırlık bir gelenek günümüze kadar taşınmıştır." şeklinde konuştu.