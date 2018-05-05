Erzurum BB playoffa adını yazdırdı!..

'in 34. ve son hafta mücadelesinde, evinde'yi konuk etti. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Erzurum BB 56. dakikada Mert Nobre'nin golüyle öne geçerken, Altınordu'ya beraberliği getiren gol, 86. dakikada Kerim Avcı'dan geldi.Bu sonucun ardından Erzurum BB 53 puanla 6. sırayı elde etti ve playoff biletini aldı. Altınordu ise 53 puanla 7. sırada kaldı ve sezonu tamamladı.