  •  
    Telles ve Aboubakar, Portekiz'de şampiyon!
  •  
    FLAŞ: Futbol dünyasını sarsan şok haber geldi!
  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."

Erzurum BB playoffa adını yazdırdı!..

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalan Erzurum BB, 6. sıradan playoffa girdi.

Kaynak: Sporx.com
Erzurum BB playoffa adını yazdırdı!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2018 19:02
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Altınordu, evinde Erzurum BB'yi konuk etti. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurum BB 56. dakikada Mert Nobre'nin golüyle öne geçerken, Altınordu'ya beraberliği getiren gol, 86. dakikada Kerim Avcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Erzurum BB 53 puanla 6. sırayı elde etti ve playoff biletini aldı. Altınordu ise 53 puanla 7. sırada kaldı ve sezonu tamamladı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için