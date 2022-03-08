Erzincan'lı sporcuların 'olimpiyat' hedefi

Antrenör Nurefşan Polat: "Olumsuz tepkilere rağmen kadınlarımız kararlı"

Sporcu Nisanur Özatalay: "Kadınların gücünü göstermek istedim"

Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdikleri üstün performans ile Türkiye rekorları elde eden kadın sporcular, madalya hedefiyle'na hazırlanıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulankadın sporcuları, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.Yaklaşık 2 yıllık sıkı bir eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12-30 arasında değişen takımın 70 kişilik lisanslı sporcusundan 40'ını kadınlar oluşturuyor. Genç kızların yoğunlukta olduğu takımda, milli takım formasıyla müsabakalara katılan sporcular da bulunuyor.Katıldıkları müsabakalarda şimdiye kadar 400'e yakın madalya kazanan ve 10 Türkiye rekoru kıran sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Milli takım antrenörü Nurefşan Polat, 16 yıldır atıcılıkta hem antrenör hem de sporcu olarak devam ettiğini söyledi.Atıcılık sporunda kadınların yoğunlukta olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:Sporcuise 3 yıldır bu sporu yapmasına rağmen 2 Türkiye rekorunu elinde bulundurduğunu belirterek,diye konuştu.Milli sporcude 2016'da bu spora başladığını anlattı. Gençler kategorisinde yarıştığını belirten Geçim,ifadelerini kullandı.da aldığı derecelerin ardından bu spora daha çok bağlandığına değinerek,dedi.