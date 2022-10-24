Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.



ÜMİT KARAN İLE YOLLAR AYRILDI



Erzincanspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.



ERZİNCANSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



Ligde şu ana kadar 10 maç oynayan Erzincanspor, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 12 gol atan Ümit Karan ve ekibi kalesinde de 12 gol gördü. Erzincanspor 15 puanla 11. sırada yer alıyor.





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