Eryaman Stadı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı

Haber; AA
Eryaman Stadı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 15:16
Süper Lig'in 26. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin stadı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs gündeme geldiği andan itibaren temizlik işlemlerini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Yarınki maçta 10-15 bin seyirci beklendiğini dile getiren Aslan, "Halkın bu kadar yoğun kullanacağı bir alanın dezenfeksiyon işlemini bugün yapalım dedik. Stat yetkilileri ile dün görüştük, onlar rutin temizliklerini yaptılar. Biz de bugün ekibimizi buraya yönlendirdik. Seyirciler yarın gönül rahatlığıyla maça gelebilirler." diye konuştu.

Koltukların tamamımın dezenfekte edildiğini kaydeden Aslan, "Sadece tribünler değil saha geneli, soyunma odaları, koridorlar, tuvaletler, stadın tamamı elden geçiriliyor. Ekiplerimiz bütün bu işlemleri bugün tamamlayacak." ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için