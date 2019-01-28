Eryaman Stadı nerede? Eryaman Stadı'na nasıl gidilir? Ankaragücü'nün yeni stadı kaç bin kişilik?

Eryaman Stadı nerede ve nasıl gidilir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ankaragücü'nün yeni stadı kaç kişilik? İşte ERyaman Stadı hakkında tüm detaylarla sizlerleyiz.

28 Ocak 2019 04:05
Eryaman Stadı nerede? Eryaman Stadı'na nasıl gidilir? Ankaragücü'nün yeni stadı kaç bin kişilik?
Eryaman Stadı hakkında tüm bilgiler burada! Ankara'da yeni stat bugün kapılarını açıyor.  MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak. İşte tüm detaylar...

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, 28 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak.

Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

ERYAMAN STADI KAÇ KİŞİLİK?

Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olan stat, 62 bin 255 metrekarelik alana inşa edildi.



Zemini ısıtmalı olan ve hibrit çim de kullanılan Eryaman Stadı, 4 kattan oluşuyor.

Statta 734 araçlık otopark, 51 loca ve 221 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluşacak.

Ligde 7 haftadır kazanamayan başkent ekibi, son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı'nda oynanan Kayserispor maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Bu tarihten sonra yaptığı 7 maçta sadece bir puan elde edebilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

MKE Ankaragücü, söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ile oynadığı 4-1 kaybettiği maçta rakip fileleri havalandırabildi.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozulma sonrasında iç saha karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon'da oynamak zorunda kalmıştı.

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