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Erwin Koeman'dan sürpriz tercih! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaşmaya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Erwin Koeman'dan sürpriz tercih! Yeni takımı...
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19 Şubat 2019 16:34
Phillip Cocu ile birlikte Fenerbahçe'ye gelen ve Cocu'nun ayrılığının ardından bir dönem sarı lacivertli takımın teknik direktörü olan Erwin Koeman, sürpriz bir karara imza atıyor.

Hollanda basınının haberine göre Erwin Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı. Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise ''Koeman, Umman'a geldi ve görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta içinde iyi haberler vermeyi umuyoruz. Şu an için tek aday Koeman. Başka kimseyle görüşmedik.'' sözleri kullanıldı.

Umman Milli Takımı'nı son olarak bir başka Hollandalı Pim Verbeek çalıştırmıştı. Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen'de 2011-2015 yılları arasında Umman'ı çalıştırmıştı.

57 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe ile 9 maça çıkmış, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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