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Erwin Koeman'dan Anderlecht'e karşı hücum kadrosu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht ile oynanacak maç için hücum ağırlıklı bir ilk 11 sahaya çıkarttı.

Kaynak: Sporx.com
Erwin Koeman'dan Anderlecht'e karşı hücum kadrosu!
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08 Kasım 2018 17:43
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Erwin Koeman, hücum ağırlıklı bir 11 çıkarttı.

Cocu'nun ardından takımı çalıştıran Koeman, Anderlecht maçında Andre Ayew, Michael Frey, Mathieu Valbuena ve Islam Slimani'yi aynı anda ilk 11'de oynattı.

Hollandalı çalıştırıcı, orta saha ikilisi olarak ise Eljif Elmas ve Jailson'a görev verdi.

İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i; 



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