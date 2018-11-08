Erwin Koeman'dan Anderlecht'e karşı hücum kadrosu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör, hücum ağırlıklı bir 11 çıkarttı.Cocu'nun ardından takımı çalıştıran Koeman, Anderlecht maçında Andre Ayew, Michael Frey, Mathieu Valbuena ve Islam Slimani'yi aynı anda ilk 11'de oynattı.Hollandalı çalıştırıcı, orta saha ikilisi olarak ise Eljif Elmas ve Jailson'a görev verdi.İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i;