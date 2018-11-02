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Erwin Koeman: "Galibiyeti kaçırdık, üzgünüm"

Fenerebahçe Teknik Direkörü Erwin Koeman, olaylı sona eren Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Erwin Koeman: 'Galibiyeti kaçırdık, üzgünüm'
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02 Kasım 2018 23:50
Fenerebahçe Teknik Direkörü Erwin Koeman, olaylı sona eren Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Koeman, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Koray Şener taraftarımız kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı. Bu futboldan daha önemli bir olay. Galatasaray karşısında bir oyun planımız vardı, bu da işe yaradı. Rakibimiz duran toptan bir gol buldu ancak biz planımıza sadık kaldık. 2-0'dan sonra rakibimizin biraz daha geriye yaslandığını gördük ve ona göre oyun planı yaptık. 2-2 olduktan sonra 3'ü bulacak birçok pozisyon bulduk, yapabilirdik. Kazanamadığımız için çok üzgünüm" dedi.

Cocu hakkında da konuşan Koeman, "Cocu ile hiçbir zaman görüş ayrılığı yaşamadım. Cocu'nun kararlarına her zaman saygı duydum, birinci teknik direktör odur. Valbuena kararı herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Ben bu yüzden teknik direktörüm" ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Koeman, "Bu işte tek bir kişi karar alabilir o da başkan. Ben ve yardımcım bu kulübün sözleşmeli çalışanıyız ve en iyi şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Başkan bir karar alacak, bu karar pazartesi günü olabilir, 1 ay sonra olabilir. Ne olursa olsun biz en iyi çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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