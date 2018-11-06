''KOEMAN FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR...''

Phillip Cocu ile yaşanan tarihi başarısızlık sonrasında teknik heyet değişikliği için düğmeye basan'de, Galatasaray derbisinde takımı yönetenkısa sürede dikkatleri üzerine çekti.57 yaşındaki teknik direktörün 2-0 geriden gelip derbide 2-2'yi bulması ve takıma pozitif futbol oynatması alkışları topladı. Sarı-lacivertlilerde güven kazanan Erwin Koeman'ı Hollanda'nın AD Gazetesi yazarı Mikos Gouka anlattı.Koeman'ın tüm futbol yaşantısını çok iyi bilen Mikos Gouka, tüm yönleriyle bir değerlendirme yaptı. İşte Hollandalı gazetecinin gözünden Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erwin Koeman:- Erwin Koeman çok tecrübeli bir teknik direktör. Büyük kulüpte de çalıştı, küçük kulübü de gördü. Hatta Macaristan Milli Takımı'nda da görev aldı.- Feyenoord'da zor bir görevi üstlenmişti ve çok popülerdi. Fenerbahçe ile Feyenoord bazı benzerlikler taşıyor. İki kulübün de belli bir tarihi var ve fanatik taraftarlara sahipler.- Futbolcu olarak da önemli bir isimdi. Almanya'da EURO 88'i kazanan Hollanda Milli Takımı'nın bir oyuncusuydu. Kardeşi Ronald daha büyük bir isimdi ancak Erwin Koeman ülke futbolunda çok saygı görüyor. Babaları Martin öldükten sonra Ronald ve Erwin beraber çalışmaya karar verdi.- İngiltere'de Southampton ve Everton'da çalıştıktan sonra kardeşi Ronald'dan ayrılmaya karar verdi. Erwin Koeman farklı bir yol izlemek istedi ve tek başına takım yönetmeyi istiyor. Cocu'nun ekibinde de en tecrübeli isimdi.- Erwin Koeman'ın menajeri Rob Jansen'in dediğine göre, Erwin Koeman, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Yeni yönetimle de arası iyi. Cocu ayrılsa bile Fenerbahçe ile Erwin'in arası iyi.- Erwin Koeman, Hollanda futbolunun bilinen hücum futbolunu tercih ediyor. Ancak kendisi gerçekçi bir antrenör. Eğer elindeki kadronun imkanları kısıtlıysa daha defansif bir oyunu da kullanır.