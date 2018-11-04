Erwin Koeman derbide yerinde duramadı!

Phillip Cocu sonrası takımın başında kalanmaçında da hareketleriyle öne çıktı. Oldukça istekli ve hırslı gözüken tecrübeli teknik adam, bir an olsun yerinde durmadı.Hollandalı çalıştırıcı, hiç yerinde oturmazken, sürekli olarak taç çizgisi kenarında dolaştı.Maçı sürekli yaşayan, futbolcularıyla diyaloglarını kesmeyen ve hakemlerle de hep iletişimde kalan Koeman'ın hareketliliği alkış aldı.Koeman, Galatasaray kenar yönetiminde Hasan Şaş ve Fatih Terim'in sert çıkışları karşısında da hiç geri adım atmadan karşılık verdi. Erwin Koeman'ın takımı kısa sürede benimsemesi dikkatlerden kaçmadı.