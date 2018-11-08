Fenerbahçe'de, olaylı geçen Galatasaray derbisinde kavgaya karıştığı için 8 maç ceza alan ve ligde takımını yalnız bırakacak olan Jailson'un yokluğunun nasıl dolacağı belli oldu.Mehmet Topal'ın sakatlığının da etkisiyle defansif orta saha bölgesinde ciddi bir eksiği oluşan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erwin Koeman ilginç bir önlem almayı düşündü.Hollandalı teknik adam, 2015-16 sezonunda Marsilya ve 2016-17 sezonunda Cagliari'de defansif orta saha olarak görev yapan Isla'yı bu bölgeye hazırlıyor.Anderlecht maçında son dakikalarda Jailson'un yerine oyuna dahil olan Şilili futbolcu, ligde de göreve hazır olacak. Sağ beki Şener ile kapatması beklenen Koeman'ın defansif orta sahada da Isla hamlesiyle krizi çözmesi düşünülüyor.Marsilya'da 2015-16 sezonunda 38 maçın 25'inde orta sahada görev alan tecrübeli oyuncu, Cagliari'de de 2016-17 sezonunda 35 maçın 10'un da orta sahada oynadı.Aykut Kocaman döneminde geçen sezon transfer edilen Isla, geçen sezon sadece sağ bek ve stoperde şans bulmuştu. Isla, 2 sene sonra yeniden orta sahaya dönüyor.