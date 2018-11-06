Erwin Koeman: ''Artık kazanma zamanı''

Erwin Koeman, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına Türk Telekom Stadı'nda çıktı. Sarı-Lacivertliler 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Hollandalı teknik adam çok zorlu geçen ilk sınavında alkış aldı. Tecrübeli çalıştırcı şimdi öğrencilerini Anderlecht mücadelesine hazırlıyor.Erwin Koeman, öğrencileriyle yaptığı dünkü toplantıda ilk iş olarak Galatasaray maçını akıllarından çıkarmalarını istedi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Tansiyonu yüksek bir derbiyi geride bıraktık. Artık o maçı unutun. Tamamen Anderlecht sınavına motive olmak zorundayız" diye konuştu.Koeman, "Anderlecht için perşembe günkü mücadele, Avrupa Ligi'nde yola devam etmeleri açısından son şans. Bu nedenle karşımızda son derece istekli, hırslı ve savaşmaya hazır bir takım olacak. Belçika'daki maçta hatalarımızı nasıl cezalandırdıklarını gördük. Anderlecht ve Galatasaray karşısında 2-0'dan dönmeyi başardık ama bir daha bu duruma düşmememiz gerekiyor. Artık kazanarak yükselişe geçmeliyiz. 3 puanı alalım ve Avrupa'da rahatlayıp lige daha fazla odaklanalım" ifadelerini kullandı.Hollandalı teknik adam, dünkü antrenmanda öğrencilerine göz açtırmadı. Erwin Koeman, idmanı sık sık durdurup, istediğini harfiyen yapamayan futbolculara uyarılarda bulundu.Koeman'dan nasibini alan ilk isim Roberto Soldado oldu. İspanyol futbolcudan son vuruşlarda daha dikkatli olmasını isteyen tecrübeli teknik adam, ardından Şener Özbayraklı'ya çıkıştı. Koeman, tercüman Deniz Sarıtaç vasıtasıyla milli sağ beke hatalarını anlattı. Hollandalı teknik adam, benzer uyarıları zaman zaman takıma toplu halde de yaptı.