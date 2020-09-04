Ertuğrul Taşkıran'dan Kasımpaşa'ya üç yıllık imza

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran'ı üç yıllığına transfer etti.

Haber; Sporx.com
Ertuğrul Taşkıran'dan Kasımpaşa'ya üç yıllık imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 15:19
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran'ı üç yıllığına kadrosuna kattı

İşte yapılan resmi açıklama...

"Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için