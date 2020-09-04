Ertuğrul Taşkıran'dan Kasımpaşa'ya üç yıllık imza

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran'ı üç yıllığına kadrosuna kattı
İşte yapılan resmi açıklama...
"Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
İşte yapılan resmi açıklama...
"Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"