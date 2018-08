'Guardiola'yı bir Anadolu takımına..."

Kayserispor'la yeni sezona damga vurmak isteyen, yeni sezon öncesinde Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak, Mehmet Ali Sabuncu ve Tunç Kayacı'ya açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Sağlam'ın o sözleri..."Türkiye'de bir Anadolu takımının şampiyon olması çok zor. Başakşehir örneğinde bunu görüyoruz. Çok ciddi yatırımlar yaparak, çok büyük paralar harcayarak, büyük takımlardan daha fazla para harcayarak olamıyorsunuz sonuçta. Bu kolay değil. Başakşehir'in yaptığını küçümsemiyorum, takdir ediyorum. Elinizdeki malzeme de önemli. Neyle hangi başarıya ulaşıyorsunuz bu değerli. Bursa çok farklı değerlendirilmeli. Türk futbolunda bir mucize oldu.Çok farklı dinamiklerin bir araya gelmesi gereken bir şey bu. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinizin de sizi önünüze geçirecek durumda olması gerekir.""Taraftar, medya lobisi, hakemlerin bakışı, rakiplerin bakışı... Dolayısıyla, 'Bir daha şampiyon olur musunuz?' sorusuna populist cevap veremem... Kayseri şehri ve camiası takımını sahiplenirse gözle görülür bir güç oluşacaktır. Kayserispor'un şu an oluşturduğu ortam başarı için uygun bir yer. Geçen seneden daha iyi olarak çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkacağız. Sonraki sezonla alakalı daha iddialı bir hedefimiz olacak.""Futbol adamıyız. Futbol adamı olarak bize değer katan, kalbimizde olan şehirler vardır. Benim de birkaç tane var. Bunlardan biri de Kayseri. Antrenörlük hayatımın başlangıcında yükselişini gerçekleştirdiğim özel bir yer. İki güzel sene geçirdik, Avrupa'ya katıldık. Ondan sonra da Kayseri'nin yükselişi devam etti. 11 yıl sonra geri döndük. Teklif gelince çok mutlu oldum. Hiç düşünmeden, şart konuşmadan geldim. Amacımız sadece o güzel günleri geri getirmek.""Başarılı olmanın koşullarını yerine getirmek zorundasın. Stadın modern olacak, tesisin yeterli olacak. Bizde ikisi de Avrupa standartlarında. Kurumsal yapı, doğru yönetilen bir kulüp. Kalabalık ve coşkulu bir taraftar. Yani Kayserispor'un başarılı olmaması için bir neden yok. Geçen seneki takımın üzerine bazı takviyeler yaptık.""Biz iyi bir performans gösterip çakılmış bir takıma geldik. İkinci yarıda yalnızca 14 puan toplandı. Açık ara küme düşen bir ikinci yarı performansı. Teknik adamla oyuncuların birbirinden uzaklaştığı, sıkıntıların sonuca etki ettiği, yıpranmış bir takım. Geldiğimizden bu yana hala uğraşıyoruz. Performansı düşen oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sıkıntıları onaracak zamanımız oldu. Takıma küsmüş oyuncularımız da vardı. Onları kazanmaya çalıştık. Saha içi ve saha dışı organizasyonuyla daha iyiye giden bir Kayserispor var şu anda.""Antalyaspor maçıyla iyi bir başlangıç istiyoruz. Her geçen gün kendini geliştiren bir Kayseri'nin sözünü veriyorum. Futbolda bir kişi fazla olan rakibine üstünlük sağlar. Bizim fazlamız da her zaman taraftarımız olmalı. Onlar 12. adam olsunlar, bizi bir kişi fazla oynatsınlar. Geri kalanını biz hallederiz. Büyük hedefleriniz varsa bütünlük şart.""Transferimiz devam edecek. Mensah'ı aldık, istekli geldi. Artı bir değer oluşturacak. Sakıb ve Hasan Hüseyin de çok çabuk adapte oldular. Bilal Başacıkoğlu, Feyenoord'da gerçek performansını gösteremedi. Onun potansiyelini ortaya çıkaracağız. Nasıl bir futbolcu olduğunu göstermeyi çok istiyor. Onun adına önümüzdeki sezon güzel geçer. Chery 3-4 senedir takip ettiğim hep almak istediğim bir oyuncuydu. İngiltere'yi seçmişti. O da çok istekli geldi. Benim için bu çok önemli. Gelmeyi istemeli. Burayı basamak olarak görüp, iyi performans gösterip kendini geliştirmeli ve takıma kazandırarak gitmeli. Aldığımız oyuncuların hepsinde bu var."Deniz Türüç sorumluluk sahibi bir oyuncu. Deniz gibi oyuncular gidecekse de kendilerine yakışır şekilde gitmeli. Öyle oynayacak ki tutamayacaksın. Deniz'in bana göre gideceği bir yer var. O da Avrupa... O potansiyeli var. İstanbul'u atlayarak oraya gitmeli.""Beşiktaş'a gelirken Schalke istemişti beni. Başkanımız da, 'Beşiktaş'ın verdiği rakam bu. Üstünü verirseniz alırsınız' demiş. İstediği rakam o dönem Schalke'nin takımdaki yarı bütçesiydi. O zamanlar Avrupa'da öyle uçuk paralar yoktu. Beşiktaş'tayken Anderlecht istedi, rahmetli Seba Başkanımız, '6 milyon Dolar' dedi. Adamlar, 'Teşekkür ederiz, bu bizim yıllık bütçemiz' dedi. Ancak şimdi öyle değil. O yüzden futbolcuların hedefi Avrupa'ya gitmek olmalı.""VAR sistemine kesinlikle destek veriyorum. Kimsenin karşı çıkmaması lazım. Oyun çok duruyor diyorlar. Türkiye'de zaten oyun hep duruyor ki. Takım öne geçiyor, kaleci 1 dakikada oyuna başlıyor. 1 dakikada taç atan futbolcu gördüm ben bizim ligde ya. Olacak iş mi! Kimse ağzını açıp bir şey demiyor. Ama VAR'a gelince, 'Oyun duracak'... Topun oyunda kalma süresi olarak 50 dakikanın üzerine çıkan maç izledik mi seviniyoruz. VAR'a hep beraber destek olmamız lazım."