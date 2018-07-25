Ertuğrul Sağlam'ı düşündüren 3 oyuncu

Kayserispor sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kadroda sıkıntı yaşamak istemezken, kafasını karıştıran üç oyuncu karıştırıyor.Sarı-kırmızılı forma ile şimdiye kadar bekleneni veremeyenve, Sağlam'ın gözüne giremedi. Kayseri ve Erzurum'dan sonra Hollanda kamplarında istenilen düzeye çıkamayan bu üç oyuncunun durumunu düşünen Ertuğrul Sağlam'ın kadroda bu oyunculara yer vermeyeceği öğrenildi.Defosunu gördüğü oyuncuları rapor ederek yönetime bildiren Sağlam'ın Hollanda kampı sonrası bazı oyuncularla bire bir görüşme yapacağı beklenirken, özellikle Asamoah Gyan, Warela ve Kucher'in durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.Diğer yandan Hollanda'da iki hazırlık maçı yapan Kayserispor, galibiyet yüzü göremezken, iki tane daha hazırlık maçı yaptıktan sonra Kayseri'ye dönecek.