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Ertuğrul Sağlam'ı düşündüren 3 oyuncu

Gelecek sezonunn hazırlıklarına teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde devam eden Kayserispor'da tecrübeli teknik adamın kafasında 3 isim soru işaretine neden oldu.

Ertuğrul Sağlam'ı düşündüren 3 oyuncu
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25 Temmuz 2018 16:03
Kayserispor sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kadroda sıkıntı yaşamak istemezken, kafasını karıştıran üç oyuncu karıştırıyor.

Sarı-kırmızılı forma ile şimdiye kadar bekleneni veremeyen Asamoah Gyan, Warela ve Kucher, Sağlam'ın gözüne giremedi. Kayseri ve Erzurum'dan sonra Hollanda kamplarında istenilen düzeye çıkamayan bu üç oyuncunun durumunu düşünen Ertuğrul Sağlam'ın kadroda bu oyunculara yer vermeyeceği öğrenildi.

Defosunu gördüğü oyuncuları rapor ederek yönetime bildiren Sağlam'ın Hollanda kampı sonrası bazı oyuncularla bire bir görüşme yapacağı beklenirken, özellikle Asamoah Gyan, Warela ve Kucher'in durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.

Diğer yandan Hollanda'da iki hazırlık maçı yapan Kayserispor, galibiyet yüzü göremezken, iki tane daha hazırlık maçı yaptıktan sonra Kayseri'ye dönecek.

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