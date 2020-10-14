Ertuğrul Sağlam: 'Veli Çetin ve Plumain, Kovid-19'a yakalandı!'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Freddy Plumain'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.



Sağlam, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen takımların başında geldiklerini söyledi.



Daha önce 6 oyuncularının Kovid-19'a yakalandığına işaret eden Sağlam, "Veli Çetin ve Ange Freddy Plumain Kovid-19'a yakalandı, bu oyunculardan maalesef İstanbulspor maçında yararlanamayacağız." dedi.



Kovid-19 salgınıyla en çok mücadele eden takım haline geldiklerini vurgulayan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:



"Akhisarspor maçında 5 oyuncumuz Kovid-19 virüsüne yakalandığı için sahaya çıkamadı. Bir taraftan Kovid-19 ile mücadele ederken, diğer taraftan rakiplerimizle mücadelemizi veriyoruz. Bu şartlarda geldiğimiz nokta hepimizi mutlu etmelidir. Bu takım sakatlar iyileşince ve Kovid-19 virüslü oyuncular takıma döndüğünde çok daha iyi olacaktır. İstanbulspor maçını kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Eksik oyuncumuz mutlaka olacak ama diğer taraftan diğer oyuncularımıza fırsat çıkıyor. Şans bulan oyuncularımız bu eksiklikleri fırsata çevirmelidir. Gökhan Alsan ve Tomane sakat. Kevin Boli sakatlıktan yeni çıktı, belki oynayabilir duruma gelebilir. Vukan Savicevic koronavirüsten etkilenerek çıktı ve adaptasyon sorunu yaşıyor ama ne olursa olsun İstanbulspor maçını kesinlikle kazanmak istiyoruz."



Sağlam, Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarıyı yakalamak için her türlü riski alarak Samsunspor'a geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu şehri sevdiğimiz, bu takıma katkı yapmak ve başarılı olmak için geldim. Kısa, orta ve uzun vadeli bir program hazırladık. Kısa vadeli hedefimize ulaştık, orta vadeli hedefimiz Süper Lig'e takımımızı taşımaktır. Uzun vadeli projemiz ise Süper Lig'de kalıcı bir takım haline gelmek ve şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturmak. Takım birlikteliği ve oyun disiplini benim asla vazgeçmeyeceğim prensiptir. Bizim bir hayalimiz var, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak. İnşallah bu takım bu yılın sonunda hedefine ulaşacaktır ancak bunu kent olarak hep beraber gerçekleştirebiliriz. Önümüze engeller çıkacak, yolumuzda taşlar çıkacak ama onları hep beraber temizleyip yolumuza devam edeceğiz."



Günümüz futbolunda bir oyuncunun takım oyunundan uzak kalmasının o takım için felaket olduğunu dile getiren Sağlam, "Hele hele iki oyuncunun sahada bireysel hareket etmesi, takım oyununu tamamen bitirir. Bireysel oyun bir gün maç kazandırır ama takım oyunu şampiyon yapar." değerlendirmesinde bulundu.



