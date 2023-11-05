Ertuğrul Sağlam: ''Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak''

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Göztepe maçının ardından konuştu.Ertuğrul Sağlam da geçen haftaki morallerini bozan Gençlerbirliği maçından sonra futbolcuların zor bir atmosferde çok iyi bir performans sergilediğini ifade ettiFutbolcularına teşekkür eden Sağlam, şöyle konuştu:Sağlam, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek,dedi.