Ertuğrul Sağlam: ''Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak''

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Göztepe maçının ardından konuştu.
Ertuğrul Sağlam da geçen haftaki morallerini bozan Gençlerbirliği maçından sonra futbolcuların zor bir atmosferde çok iyi bir performans sergilediğini ifade etti
Futbolcularına teşekkür eden Sağlam, şöyle konuştu:
"Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Ligdeki direkt rakiplerimizden birini deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz."
Sağlam, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak yani 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı eksikliklerimiz var, bazı mevkilerde daha kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz." dedi.
Ertuğrul Sağlam da geçen haftaki morallerini bozan Gençlerbirliği maçından sonra futbolcuların zor bir atmosferde çok iyi bir performans sergilediğini ifade etti
Futbolcularına teşekkür eden Sağlam, şöyle konuştu:
"Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Ligdeki direkt rakiplerimizden birini deplasmanda iyi mücadele ederek, oyunun belirli bölümlerinde daha iyi oynayarak böyle bir galibiyet almak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu galibiyetin, bu üç puanın, bu oyunun, bu mücadelenin moraliyle haftaya içeride oynayacağımız Çorumspor maçını güzel bir şekilde geçmek istiyoruz."
Sağlam, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Tek bir hedef, tek bir amaç var, Süper Lig'e çıkmak yani 15 yıllık özleme son verebilmek. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha zor olacak. Ama Allah'ın izniyle biz devre arasına böyle ligin ilk iki sırasında girersek, inşallah devre arasında da bazı eksikliklerimiz var, bazı mevkilerde daha kaliteyi arttırmaya ihtiyacımız var. İnşallah o takviyeleri de yaparsak daha da iyi bir takım olabiliriz." dedi.