Ertuğrul Sağlam: 'Süper Lig'e çıkacağız, şüpheniz olmasın'

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Menemenspor maçında yaşadıkları puan kaybının kendilerini inandıkları yoldan döndürmesine izin vermeyeceklerini belirtti.



Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, dün Menemenspor karşılaşmasındaki puan kaybının Samsunspor armasına gönül veren herkesi derinden yaraladığını aktardı.



Beklenmeyen sonuç karşısında çok üzgün olduklarını vurgulayan Sağlam, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bununla beraber bu sonucu büyük bir avantaj kaybı olarak değerlendirip, bu puan kaybının bizi inandığımız yoldan döndürmesine izin veremeyiz. Elbette içimiz buruk, elbette kötü bir gece geçirdik. Bugün toparlanıp, yola çıktığımız günü hatırlayarak ayağa kalkmak durumundayız. Bizi yeniden kendimize getirecek dersleri alacağız ve Süper Lig hedefimize daha çok sarılacağız. Geçtiğimiz hafta ifade ettiğim gibi, son düdük çalana dek tek yürek, tek yumruk olursak biz bu işi başarırız."



Sağlam, şampiyonlukların kolay kazanılmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da işimiz kolay olmayacak. Her takımın rakibini yendiği ligde, yapabileceğimiz ve odaklanacağımız tek nokta önümüzdeki maçları kazanmak olacak. Hiçbir mazeretin ve bahanenin kabul edilmeyeceği haftalara geldik. İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız."



